Unfassbare Szenen spielten sich in der 122. Spielminute im Relegationsspiel zwischen dem TSV Meitingen und Cosmos Aystetten ab.

Gerade köpfte Denis Buja den nicht mehr geglaubten Siegtreffer für den TSV ein und es war als ob sich ganz Meitingen in den Armen liegt. Dagegen sanken die Spieler aus Aystetten ungläubig und kraftlos in den Rasen und konnten es nicht fassen, dass sie in den letzten 9 Minuten noch zwei Gegentore gefangen haben. Aber der unglaubliche Wille der Meitinger Spieler war faszinierend.

Jetzt aber der Reihe nach.

Meitingen gelang nach 26 Minuten das 1:0 durch Michale Wende und setzte damit die Cosmonauten unter Druck. Diese glichen in der 2. Hälfte durch Thomas Hanselka zum 1:1 aus. In der 85. Minute wurde Denis Buja im Strafraum gefoult und wiederum war es Michael Wende, der den Elfer sicher verwandelte und die Partie in die Verlängerung schickte.

In der 111. Minute erzielte Maximilian Drechsler den 2:2 Ausgleich und das scheinbar sichere Weiterkommen der Aystetter. Aber ein Freistoß von Michael Wende kurz vor Ende der Verlängerung setzte bei den Meitinger nochmal alle Kräfte frei und ab sofort flogen nur noch hohe Bälle in den Strafraum der Aystetter. Bis Denis Buja seinen großen Auftritt hatte und der Wahnsinn in Meitingen nahm seinen Lauf….

Aber bereits am Mittwoch, 1. Juni, geht es für die Meitinger schon weiter. Beim FC Stätzling um 18.30 Uhr geht es dann in die beiden entscheidenden Spiele um die Landesliga. Am Sonntag, 5. Juni, findet das Rückspiel in Meitingen statt, Anstoß ist um 16 Uhr.