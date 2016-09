Der FC Stätzling hat nach dem 1:o im Hinspiel gegen den TSV Meitingen alle Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga.

Vor allem dass man ohne Gegentor blieb, lässt die Chancen auf den Aufstieg steigen. Der TSV Meitingen hingegen hat seinerseits aber in den Spielen gegen den SV Cosmos Aystetten gezeigt, dass das Team mit dem Druck, ein Spiel drehen zu müssen, umgehen kann und mit Michael Wende und Denis Buja zwei Akteure in ihren Reihen haben, die zu jeder Zeit eines Spieles, das entscheidende Tor machen können.

Der Druck gegen den FC Stätzling ist aber gegenüber dem Spiel gegen Cosmos Aystetten nochmals gewachsen, da man in Stätzling das so wichtige Auswärsttor nicht erzielt hat.

Für Spannung ist also wieder gesorgt, wenn es am Sonntag den 05.06.2016 um 16:00 Uhr zum Showdown in der Landesliga Aufstiegsrelegation in Meitingen kommt.