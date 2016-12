Durch einen 2:1 Sieg gegen den Tabellenzweiten FC Bayern München II sicherte sich die SpVgg Unterhaching die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga Bayern. Auch wenn der Siegtreffer der SpVgg erst in der 93. Minute durch Sascha Bigalke fiel, war es trotzdem ein verdienter Sieg im Spitzenspiel. Der Rückstand der Bayern auf die Hachinger beträgt bereits 19 Punkte. Maßgeblich am Erfolg der Mannschaft sind mit Thomas Steinherr und Stephan Hain auch zwei ehemalige Augsburger beteiligt. Beide trafen wir nach dem Spiel auch zum Interview.