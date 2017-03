Der TSV Schwaben Augsburg bleibt in der Landesliga SW weiterhin auf der Erfolgsspur. Durch den 1:0 Sieg gegen den SC Ichenhausen bauen die Schwaben den Punkteabstand zum Tabellenzweiten FV Illertissen II weiter aus.

Das frühe Tor von Lorenzo Gremes in der 8. Spielminute brachte den Violetten Sicherheit in ihr Spiel, aber sie verpassten es vorzeitig das Spiel zu entscheiden. Die größte Chance hatte Fabian Krug, scheiterte aber mit seinem Schuß am Pfosten.

Der SC Ichenhausen versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen und erzielte kurz vor Schluß tatsächlich den möglich Ausgleich, aber der Schiedsrichter erkannte auf Abseits.

Die letzte Chance im Spiel hatte Schwaben-Stürmer Stefan Strohhofer der in der Nachspielzeit den Ball nicht an SCI-Torhüter Simon Zeiser vorbeibrachte.

Somit feierten die Dreßler-Schützlinge den ersten Sieg in der Rückrunde mit einem „Schwaben-Siegerle“.