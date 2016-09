Nach nur einem Jahr in der Kreisklasse, steigt der TSV Kühbach sofort in die Kreisliga auf. Maßgeblich dazu beigetragen hat Stürmer Wolfgang Schießl, der im dramatischen Relegationsspiel gegen den SV Münster drei Tore erzielte.

Vor knapp 1.000 Zuschauer in Pöttmes stand es nach 90 Minuten 2:2. Chancen gab es für jede Mannschaft den Sieg in der regulären Spielzeit einzufahren. Aber an diesem Tag war der TSV Kühbach die glücklichere Mannschaft und sie hatten Wolfgang Schießl der kurz vor Ende der Verlängerung den vielumjubelnden Siegtreffer erzielte.

Torschützen: 0:1 Peter Spanrunft (21. Min.), 1:1 Wolfgang Schießl (36. Min.), 1:2 Philipp Fetsch (75. Min.), 2:2 Wolfgang Schießl (89. Min. Foulelfmeter), 3:2 Wolfgang Schießl (116. Min.)

Zuschauer: 870