Der TSV Göggingen hat das Finale im TOTO – Pokal auf Kreisebene gegen den Bezirksligisten VfR Neuburg/Donau mit 1:3 verloren.

Beide Mannschaften zeigten trotz Dauerregens vor 200 Zuschauern ein gutes Finale in dem sich die Gögginger aber im Spielaufbau zu viele Fehler leisteten. Solch ein Fehler führte dann auch in der 10. Minute durch Rainer Meisinger zur 1:0 Führung für den VfR Neuburg. In der 44. Minute erhöhte Neuburgs Daniel Eisenhofer zum 2:0.

Der TSV Göggingen wollte sich aber vor heimischen Publikum nicht vorzeitig geschlagen geben und drängte in der 2. Halbzeit auf den Anschlußtreffer. Dieser gelang dann in der 62. Minute Lucas Nießeler. Göggingen war jetzt dem Ausgleichstreffer zum 2:2 nahe, wurde aber in seinen Bemühungen durch eine umstrittene Gelb Rote Karte für Maximilian Pfeifer in der 78. Minute vom ansonsten gut pfeifenden Schiedsrichter ausgebremst.

Der VfR Neuburg nutzte das Überzahlspiel und sorgte in der 88. Minute erneut durch ein Tor von Rainer Meisinger zum 3:1 für die endgültige Entscheidung.