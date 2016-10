TSG Stadtbergen versäumt den Sprung in die Spitzengruppe

Kreisklasse Augsburg Nord West

Die Ausgangslage vor dem Spiel TSG Stadtbergen gegen den SSV Anhausen war für beide Mannschaften die Gleiche. Wer gewinnt hält Anschluß an die Tabellenspitze.

Dementsprechend spielten beide Teams auch schnurstracks nach vorne und so gelang der TSG Stadtbergen bereits nach 7 Minuten durch Markus Rolle der 1:0 Führungstreffer. Die Gäste aus Anhausen mussten den frühen Rückstand erst einmal verkraften und kamen aber in der 24 Minute über einen direkt verwandelten Eckball durch Josef Guggenberger zum 1:1 Ausgleich. In der 36. Minute verwandelte Josef Guggenberger einen Elfmeter zur 1:2 Gästeführung. Diese hielt bis zur 45. Minute, ehe Stadtbergens Mustafa Delalic quasi mit dem Pausenpfiff zum 2:2 ausgleichen konnte.

In Halbzeit 2 erwischte der SSV Anhausen den besseren Start und ging in der 48. Minute durch Stefan Polzer mit 2:3 in Führung. Die TSG Stadtbergen hielt aber weiter dagegen und kam in der 59. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Marcel Schnitzler zum 3:3 Ausgleich. Da die Stadtberger Abwehr nicht ihren allerbesten Tag erwischte, konnte der SSV Anhausen nur zwei Minuten später (61.Minute) durch den Treffer von Tobias Wieser mit 3:4 in Führung gehen. In der 72. Minute war es dann erneut Tobias Wieser der mit dem 3:5 für Anhausen die Weichen auf Sieg stellte. Der eingewechselte Nils Schwemmer machte mit einem sehenswerten Lupfer in der 90. Minute den 3:6 Sieg des SSV Anhausen perfekt.

Der SSV Anhausen ist mit diesem Sieg nun Tabellenzweiter und kann sogar mit zwei Heimspielen in Folge die Tabellenspitze in der Kreisklasse Augsburg Nord West erobern. Die TSG Stadtbergen bleibt nach dieser Heimniederlage vorläufig erstmal auf Platz 6.

Nach dem Spiel sprachen wir noch mit Torhüter Maximilian Wiedemann (SSV Anhausen) sowie Trainer Robert Walch (TSG Stadtbergen)