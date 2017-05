Der SV Cosmos Aystetten feiert nach dem 0:2 Auswärtssieg beim TSV Wemding, die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga.

In der 1. Halbzeit zeigten die Cosmonauten erneut Nerven und ließen eine Chance nach der anderen aus. Doch in der 2. Halbzeit erlößte Dejan Mijailovic mit seinem Tor zum 0:1 in der 59. Minute sein Team und den zahlreich mitgereisten Anhang des SV Cosmos Aystetten. In der 76. Minute erzielte Samet Kurt das 0:2 für Aystetten und jetzt war der Meistertitel für die Cosmonauten sicher.

Nach dem Apfiff war die Freude groß über den 1. maligen Aufstieg in die Landesliga und dementsprechend floß nun auch verdienter Maßen der Champus und das Bier.

SchwabenSoccer führte nach dem Spiel natürlch noch einige Interviews.