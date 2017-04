SchwabenSoccer mit einem Doubleheader am Sonntag

Am Sonntag sind wir bei zwei Partien gleichzeitig.

Um 15 Uhr sind wir in Bärenkeller beim Rückrundenauftackt in der Kreisklasse Augsburg NW zwischen der SpVgg Bärenkeller und dem TSV Täfertingen.

Der Aufsteiger aus Bärenkeller hat eine feine Hinrunde gespielt und ist derzeit Tabellensechster. Einen Punkt und einen Platz besser in der Tabelle steht der Absteiger aus der Kreisliga, der TSV Täfertingen.

Für beide Mannschaften heist es gut aus der Winterpause zu kommen und das Derby für sich zu entscheiden.

Das Spiel wird gepowert von der

Ebenfalls um 15 Uhr steigt das Spitzenspiel in der Bezirksliga Nord zwischen dem Tabellenführer SV Cosmos Aystetten und dem Tabellenzweiten VfR Neuburg. Letzte Woche gewann die Truppe von Marco Löring das Derby gegen Neusäß mit 2:0. Und sollten die Cosmonauten auch gegen Neuburg dreifach Punkten, sollte dem angepeilten Aufstieg nichts mehr im Wege stehen.

Das Spiel wird gepowert von