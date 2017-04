SchwabenSoccer beim Derby in der Kreisklasse Süd

Am Samstag den 01.04. sind wir beim Derby in der Kreisklasse Süd zwischen dem FC Haunstetten und dem TSV Königsbrunn.

Beide Mannschaften haben letzte Woche ihre jeweiligen Spiele gewonnen und sind somit heiß, ihre Serie fortzuführen.

Das Hinspiel ging 3:3 aus und auch diesmal erwarten wir einen spannende Partie.

In der Tabelle steht der TSV Königsbrunn auf dem dritten Tabellenplatz, aber der FCH hat nur zwei Punkte weniger und beide Mannschaften können im Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitreden.

Für die Zuschauer und Vereine haben wir wieder einiges vorbereitet, also schaut am Samstag um 15 Uhr 15.30 Uhr am Sportplatz an der Roggenstr. vorbei.

Wir sind gespannt, welcher Mannschaft wir ein „Siegerle“ überreichen dürfen!