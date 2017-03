SchwabenSoccer ab diesem Wochenende wieder „on Tour“

Die lange Hallensaison ist nun vorbei, und die ersten Ligen sind schon wieder im Einsatz. Somit höchste Zeit für SchwabenSoccer wieder auf den Fußballplätzen in der Region vorbeizuschauen.

Am Samstag geht es gleich los mit dem Landesligaduell zwischen dem Spitzenreiter TSV Schwaben Augsburg und dem SC Ichenhausen, Spielbeginn ist um 15 Uhr im Ernst-Lehner-Stadion.

Es gibt wieder atraktive Preise zu gewinnen, wie ein unterschriebenes FCA-Trikot und Tickets für das nächste FCA-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt.

Am Sonntag sind wir dann bei Cosmos Aystetten, dem Tabellenführer in der Bezirksliga Nord. Dort steht das Derby gegen den TSV Neusäß an. Spannung ist bei diesem Duell auf jeden Fall garantiert. Spielbeginn ist am Sportplatz Aystetten um 15 Uhr.

Wir von SchwabenSoccer sind voll motiviert und freuen uns auf die Rückrunde. Ihr könnt gespannt sein, denn wir haben einiges mit euch und eurem Verein vor.