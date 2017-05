Der TSV Schwaben Augsburg ist durch den 1:3 Auswärtssieg bei Türkspor Augsburg vorzeitig Meister der Landesliga Südwest und steigt damit in die Bayernliga auf.

Türkspor Augsburg kam anfangs besser ins Spiel und ging bereits nach 9 Minuten durch einen berechtigten Elfmeter , getreten von Jerome Faye, mit 1:0 in Führung.

Die Schwaben ließen sich aber duch diesen frühen Rückstand nicht sonderlich beeindrucken und kamen in der 17. Minute durch Lorenzo Gremes zum 1:1 Ausgleich. In der 30. Minute schloß Fabio Ucci einen schnellen Gegenangriff der Schwaben zur 1:2 Gästeführung ab.

Patrick Wurm sah in der 53. Minute die Gelb Rote Karte und in Unterzahl gelang den Spielern von Türkspor Augsburg gegen die Abwehrstarken Schwaben nicht mehr viel. Der Tabellenführer nutzte das Überzahlspiel gekonnt aus und bekam in der 59. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Marius Kiefer ließ sich diese Chance nicht entgehen und schoß mit dem 1:3, den TSV Schwaben Augsburg in die Bayernliga.

SchwabenSoccer sprach nach dem Spiel mit Erfolgstrainer Sören Dreßler und Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier