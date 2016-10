Landesliga Südwest

Es war das erwartete spannende Derby zwischen Türkspor Augsburg und dem TSV Aindling.

Die Aindlinger agierten aus einer kontrollierten Defensive heraus und fuhren aber immer wieder gefährliche Konter. Simon Knauer konnte in der 12. Minute die Gäste aus Aindling mit einem Kopfballtreffer mit 0:1 in Führung bringen. Türkspor nahm jetzt das Spiel mehr und mehr in die Hand und drängte auf den Ausgleich. Dieser fiel dann in der 26. Minute nach einem Fehler von Aindlings Torhüter Florian Peischl, der den Ball nicht festhielt und damit Jerome Faye`s 18 Saisontreffer zum 1:1 ermöglichte.



Türkspor Augsburg wollte sich in diesem Spiel nicht mit einem Unentschieden zufrieden geben und drängte auf den Führungstreffer. In der 59. Minute zirkelte Tobias Heikenwälder von der linken Seite das Leder auf den Kopf von Fuat Keles, und dieser nickte zum 2:1 für Türkspor ein.

Die Aindlinger steckten aber nicht auf und investierten wieder mehr in ihr Angriffsspiel. Gästetrainer Roland Bahl brachte drei Offensivakteure und setzte damit alles auf eine Karte. In der 83. Minute versäumte es Türkspor dass sichere 3:1 zu erzielen und musste weiter um den knappen Vorsprung zittern.

Der in der 67. Minute eingewechselte Rene Heugel verpasste kurz vor der 90. Minute den 2:2 Ausgleich für Aindling. In der 90.+ 5. Spielminute machte er es dann aber besser und köpfte eine Hereingabe von Johannes Raber zum viel umjubelten 2:2 Endstand ins Tor von Türkspor.

Nach dem Spiel hatten wir noch beide Trainer vor dem Mikrofon: