Nach der 0:6 Klatsche letzte Woche gegen die Sportfreunde aus Friedberg setzte es nun eine 0:2 Heimniederlage gegen den FC Laimering-Rieden. Für die Mannschaft um Trainer Michael Geib muss nun am nächsten Spieltag beim Absteiger TSV Schiltberg ein Erfolgserlebnis her, wenn man nicht von Anfang an im Tabellenkeller spielen will.