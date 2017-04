Selten hat ein Spieler derart einem Spiel seinen Stempel so aufgedrückt, wie Matthias Lang von der SpVgg Bärenkeller im Derby der Kreisklasse Augsburg Nord West gegen den TSV Täfertingen.

In der 1. Halbzeit musste sich Matthias Lang das Derby bis zur 42. Minute von der Bank aus angucken. Die Gäste aus Täfertingen hatten bis dahin zweimal die Möglichkeit in Führung zu gehen, scheiterten aber entweder am Pfosten oder an Bärenkellers Torwart Frederik Mörz. Beide Abwehrreihen hielten ihren Kasten in den ersten 45 Minuten sauber, so dass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

In der 2. Halbzeit spielten die Gastgeber nun wesentlich schneller und zielstrebiger nach vorne. Und in der 55. Minute startete Matthias Lang mit dem 1:0 für Bärenkeller seine „One Man Show“. Das 2:0 ließ er in der 70. Minute folgen. Das 3:0 legte er in der 80. Minute seinem spielenden Abteilungsleiter Michael Seitz vor, der den Ball routiniert im Gehäuse der Gäste unterbrachte. Das 4:0 machte Matthias Lang in der 85. Minute und wurde danach mit Szenenapplaus der Bärenkeller Fans wieder ausgewechselt.

Während der Aufsteiger SpVgg Bärenkeller nach diesem Sieg weiter im oberen Tabellenmittelfeld bleibt, hofft der TSV Täfertingen nach diesem Nackenschlag, dass bald wieder alle verletzten Spieler an Bord sind und Trainer Antonio Cuevas aus dem vollen schöpfen kann.

Nach dem Spiel sprachen wir mit dem Mann des Tages, Matthias Lang ( SpVgg Bärenkeller),Michael Seitz ( SpVgg Bärenkeller) und Täfertingens Trainer, Antonio Cuevas.