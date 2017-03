SchwabenSoccer präsentiert seinen neuen Partner 11teamsports Augsburg.

11teamsports Augsburg ist in Augsburg gut bekannt mit dem FCA-Cafe in der Bahnhofstr. 7. Aber 11teamsports Augsburg hat noch mehr zu bieten als FCA-Fanartikel. Dort gibt es ebenfalls Fußballschuhe sowie Lifestyleschuhe und jegliche Teamsportausrüstung für Vereine.

Mit 11teamsports Augsburg sind wir einmal im Monat für euch auf den Fußballplätzen in der Region unterwegs.

Wir von SchwabenSoccer freuen uns, dass wir neben der Fanbase in der City-Galerie und MB Transferflock jetzt einen weiteren Partner mit 11teamsports Augsburg haben, der uns und die Amateurvereine unterstützt.