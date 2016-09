Die FCA Damen steigen nach einer 0:1 Niederlage gegen die DJK SV Geratskirchen in die Bezirksoberliga ab. In 90 Minuten konnten sich die FCA Damen keine nennenswerte Torchance erarbeiten, und so war der Sieg der Gäste auch verdient.

Bei den FCA Damen werden nun die Aufgaben neu verteilt.

SchwabenSoccer sprach mit dem scheidenden Trainer Markus Thrämer in der Fanbase über die abgelaufene Saison.