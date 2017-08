Wir sprachen mit Marek Zawadzki dem Abteilungsleiter der DJK Lechhausen u. a. über die Vorbereitung auf die neue Kreisligasaison und über das Togo-Projekt „Hand in Hand mit Assome“. Über dieses Projekt erscheint am Montag 07.08.17 um 18 Uhr im Cineplex in Königsbrunn ein 30-Minuten-Film. Absolut sehenswert!

Einen kurzen Eindruck bietet euch der Link:

http://www.cineplex.de/film/hand-in-hand-mit-assome-unsere-erfahrungen-aus-10-tagen-togo/348605/koenigsbrunn/#film-348605