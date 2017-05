FCK Damen: Zeit um Geschichte zu schreiben

Die Bezirksliga Damen des FC Königsbrunn haben am Sonntag den 14.05.2017 um 16 Uhr die Möglichkeit, mit einem Heimsieg gegen den Tabellen 2. FC Loppenhausen, vorzeitig die Meisterschaft und damit den 1. maligen Aufstieg in die Bezirksoberliga zu feiern.

Die Damen des FCK werden von Michael Fuchs trainiert und dieser erwartet gegen Loppenhausen nochmals einen heißen Tanz an der Benzstraße. Der Vorsprung von Königsbrunn auf Loppenhausen beträgt derzeit bei einem Spiel mehr als der einzige Verfolger, beruhigende 9 Punkte. Mit einem Heimsieg über den Tabellenzweiten, will man aber in Königsbrunn einer außergewöhnlichen Saison, das „I Tüpfelchen“ aufsetzen, um anschließend mit dem eigenem Publikum an der Benzstraße, die Meisterschaft und den Aufstieg feiern.

SchwabenSoccer ist bei diesem Spiel vor Ort und zeigt alle Tore und Höhepunkte. Und vielleicht gibt es ja nach dem Spiel ein FCK Meister-Siegerle

