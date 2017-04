Der FC Haunstetten hat sich im Derby der Kreisklasse Augsburg Süd gegen den TSV Königsbrunn spät, aber dann doch verdient, noch einen Punkt erkämpft.

Beide Mannschaften hatten so ihre Anfangsprobleme in diesem Derby, ohne dabei dem Gegner nennenswerte Torchancen zu gewähren. In der 28. Minute gelang dann aber dem Gast aus Königsbrunn, durch Maximilian Schickentanz, das 0:1. Mit diesem Rückstand verlor der FC Haunstetten nun komplett seine Linie und musste noch vor der Pause das 0:2 in der 34. Minute durch Oliver Matyssek und in der 42.Minute das 0:3, erneut durch Maximilian Schickentanz hinnehmen.

Im zweiten Durchgang zeigten die Haunstetter dann aber ein anderes Gesicht. Spielten nun schnörkeloss nach vorne und erarbeiteten sich eine Torchance nach der anderen.Michael Rensmann gelang in der 67. Minute der 1:3 Anschlußtreffer. Der TSV Königsbrunn begnügte sich zu diesem Zeitpunkt mit einigen Kontern und versäumte es in dieser Phase, die Vorentscheidung herbeizuführen. Als Burak Cavdar in der 76. Minute mit dem 2. Haunstetter Treffer auf 2:3 verkürzte, verdiente sich das Spiel nun auch den Namen Derby.

Spannung lag nun in der Luft. Bringen die Königsbrunner einen ihrer Konter unter und machen den Deckel drauf oder belohnen sich die tapfer kämpfenden Haunstetter noch und machen das 3:3.

Diese Frage wurde dann in der 90. Minute geklärt als der Unparteiischen auf Elfmeter für den FC Haunstetten entschied. Haunstettens Haiko Brunner behielt die Nerven und versenkte die Kugel zum 3:3 Endstand.

In der Halbzeitpause hatte unser Kooperationspartner 11 teamsports Augsburg eine Überraschung für einen der vielen unermüdlichen Helfer des FC Haunstetten parat.

Nach dem Spiel sprachen wir dann noch mit den beiden Trainern Andreas Lill ( FC Haunstetten) und Daniel Rittel vom TSV Königsbrunn.