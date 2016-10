Das Derby in der B- Klasse Augsburg Südost hat der FC Alba Augsburg mit 2:0 gegen Adtheu Augsburg für sich entschieden.

In der 1. Halbzeit waren die Spieler vom FC Alba von beginn an wacher und kamen so auch zu den besseren Tormöglichkeiten. Atdheu Augsburg konnte in der Anfangsphase kaum nennenswerte Torchancen rauspielen.

In der 20. Minute fiel durch Selami Murseli, das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0 für den FC Alba Augsburg. Und nur 2 Minuten später erhöhte Alusine Kamara auf 2:0 für Alba Augsburg.

In der Halbzeitpause richtete Atdheu Trainer Sebastian Lapai einige deutliche Worte an sein Team und diese trat in Halbzeit 2 wesentlich präsenter und zielstrebiger auf. Atdheu Augsburg war jetzt wesentlich lauffreudiger, gewann mehr Zweikämpfe und erspielte sich nun auch zur Freude der 350 Zuschauer, mehrere klare Torchance. Pfosten und Latte verhinderten den Anschlußtreffer für Atdheu Augsburg. Der FC Alba Augsburg versuchte über Konter das vorentscheidende 3:0 zu erzielen, vergab dabei aber zu leichtsinnig die Vorentscheidung, in diesem zu jedem Zeitpunkt, fairen Derby.

Letzendlich brachte der FC Alba Augsburg das 2:0 über die Zeit und war insgesamt wohl der verdiente Sieger.

Nach dem Spiel sprachen wir mit den Trainern Visar Selmani ( FC Alba Augsburg) und Sebastian Lapai (DAKV Atdheu Augsburg) sowie mit den Spielern Albert Dujaka ( FC Alba Augsburg) und Gani Murseli ( DAKV Atdheu Augsburg).