Der FC Stätzling steigt trotz einer 1:2 Niederlage gegen den TSV Meitingen vor knapp 2000 Zuschauern in die Landesliga auf. Michael Wende und Martin Winkler brachten Meitingen nach 29 Minuten verdient mit 2:0 in Führung. Markus Rolle gelang in der 50. Minute das alles entscheidende Auswärtstor zum 1:2 Anschluß. Dieses Tor reichte am Ende den Stätzlingern zum Aufstieg.

Nach dem Spiel sprachen wir mit dem Torschützen des entscheidenden Tores, Markus Rolle (FC Stätzling), sowie dem FC-Trainer Bobby Riedl und dem Abteilungsleiter des TSV Meitingen, Torsten Vrazic.