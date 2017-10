Die 250 Zuschauer im Stadion am Schüsselhauser Kreuz sahen eine abwechslungsreiche Landesliga Begegnung zwischen dem TSV Aindling und SV Comsos Aystetten.

Nach Chancen auf beiden Seiten erzielte Simon Knauer das Sehenswerte 1 : 0 für die Gastgeber in der 28. Minute als er nach einer Ecke den Ball am Sechzehnereck in die lange Torwartecke schlenzte. Mit der knappen Führung ging es auch in die Halbzeit.

Die Kosmonauten wollten unbedingt den Rückstand aufholen, aber konnten ihre guten Möglichkeiten nicht nutzen. Im Gegenzug vergab Mathias Steger allein vor Cosmos-Torhüter Bernhardt.

Dann kam der große Auftritt von Maximilian Drechsler erst nutzte er einen Abwehrfehler eiskalt und schob zum Ausgleich ein (74. Min.) und nur sieben Minuten später erzielte Drechsler durch einen tollen Flugkopfball die 1:2 Führung für Cosmos.

Die Aindlinger gaben nicht auf und versuchten alles um noch einen Punkt zu ergattern und tatsächlich in der Nachspielzeit erzielte Thomas Kubina per Kopf den vielumjubelnden 2:2 Ausgleich.

Am nächsten Wochenende ist der TSV Aindling spielfrei und der SV Cosmos Aystetten empfängt am Sonntag um 15 Uhr den Tabellenzweiten FV Illertissen