Cosmos holt einen Punkt, Türkspor patzt

Auftakt in der Landesliga SW. Aufsteiger SV Cosmos Aystetten empfing den Bayernliga-Absteiger FC Gundelfingen und es sah für die Cosmonauten nach den ersten 45 Landesligaminuten nicht gut aus. Die Gäste führten zur Halbzeit durch Tore von Thomas Schwer (16.), und Manuel Müller (23./Foulelfmeter) mit 0:2. Und das war nicht alles, Emre Kurt sah bereits in der 23. Minute die Rote Karte.

Die Mannschaft um Trainer Marco Löring steckte nicht auf und trotz Unterzahl erzielte Thomas Hanselka in der 55. Minute den 1:2 Anschlusstreffer. Nur vier Minuten später zirkelte Max Drechsler einen Freistoß in den Knick zum vielumjubelnden 2:2 Ausgleich. Beide Mannschaften hatten noch Chancen auf den Siegtreffer, aber letztendlich freuten sich die Aystetter über den ersten Punkt in der Landesliga.

Dämpfer für den Aufstiegsfavorit Türkspor Augsburg. Trotz einer 1:0 Führung gegen den TSV Gilching-Argelsried durch Emre Yunus Aydin (30.) setzte es eine 1:2 Niederlage. Bitter für Türkspor, da das entscheidende Tor der Gäste erst in der 90. Spielminute fiel.