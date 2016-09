In der Landesliga Relegation hat der SV Cosmos Aystetten das 1. Relegationsspiel zur Landesliga mit 2:1 gegen den TSV Meitingen gewonnen.

Besonders in der 1. Halbzeit deckten die Cosmonauten schonungslos die Abwehrschwächen der Gäste aus Meitingen immer wieder auf. Aystettens Thomas Hanselka scheiterte zweimal mit einem Kopfball an der Querlatte.

In der 41. Minute erzielte Dejan Mijailovic mit einem Traumtor in den Winkel das 1:0 für Aystetten.

In der 2. Halbzeit kam der TSV Meitingen dann besser ins Spiel, spielte schneller und Druckvoller und kam so durch Denis Buja zum 1:1 Ausgleich. Max Drechsler nutzte in der 66. Minute einen Freistoß zur erneuten 2:1 Führung für Aystetten, bei der es bis zum Ende auch blieb.

Der TSV Meitingen wird sich im Rückspiel steigern müssen um die Landesliga zu halten. SchwabenSoccer sprach nach dem Spiel mit Aystettens Trainer Marco Löring über die Chancen seiner Mannschaft im Rückspiel