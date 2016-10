Nach dem fünften Sieg in Folge, festigte der SV Cosmos Aystetten durch ein 1 : 3 Auswärtserfolg beim TSV Hollenbach, die Tabellenspitze in der Bezirksliga Nord.

Cosmos war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und führte auch schnell mit 0 : 2 durch Tore von Michael Felder und Maximilian Drechsler. Überraschend verkürzten die Hausherren durch Ricardo Anzano auf 1 : 2 .

Je länger es in der zweiten Hälfte dauerte, kam der Aufsteiger aus Hollenbach immer besser ins Spiel und von der Überlegenheit der Aystetter war nichts mehr zu sehen. Erst kurz vor Schluss viel die Entscheidung als Christian Adrianowytsch ein Eigentor unterlief.

Vorschau: Am 30.10. spielt der SV Cosmos Aystetten gegen seinen Angstgegener aus Meitingen. Da werden keine guten Erinnerungen wach, als man in Meitingen in der Relegation unglücklich verlor.