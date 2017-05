Die Damen des FC Königsbrunn haben es geschafft: Durch ein 2:2 Unentschieden gegen den Tabellenzweiten FC Loppenhausen steigen die Mädels um Trainer Michael Fuchs in die BOL auf.

In einem eher zerfahrenen Spiel gingen die Königsbrunner durch ein Eigentor in Führung (25. Min.). Danach vergaben die FCK-Mädels beste Chancen, um das Ergebnis zu erhöhen. Die Mannschaft aus Loppenhausen war der erwartet unangenehme Gegner und mit ihren ersten beiden Torchancen drehte sie das Spiel (41. und 57. Min.) und führte plötzlich mit 1:2.

Der Rückstand weckte die Gastgeberinnen wieder auf und die Einwechslung von Mahalia Kuhn brachte nochmal richtig Schwung.

In der 72. Spielminute war es dann soweit: Katrin Huber stand goldrichtig und drückte das Leder zum vielumjubelten Ausgleich in die Maschen.

Der Erleichterung war riesig, als Schiedsrichter-Legende Artur Alt das Spiel endlich abpfiff. Die Spielerinnen bekamen die obligatorische Schampus-Dusche und feierten dann mit den Meister-Siegerle-Dosen ihren Aufstieg. Die BOL kann kommen!

