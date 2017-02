Der SC Fürstenfeldbruck hat sich erstmals den Titel bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U17-Junioren gesichert. In einem dramatischen Finale gegen den ASV Neumarkt vor 420 Zuschauern in Stadtbergen fiel die Entscheidung nach zunächst torloser regulärer Spielzeit im Sechsmeterschießen. Während Kapitän Arman Shahidi Asl, Patrick Becker und Alexander Rupp für den SC sicher verwandelten, netzte für den ASV Neumarkt nur Jan Alder zum zwischenzeitlichen 1:1 ein – Endstand3:1 für den SC Fürstenfeldbruck. Dritter wurde die SpVgg Bayern Hof durch einen 7:2-Sieg gegen den FC Stern München.

Sowohl der SC Fürstenfeldbruck als Bayerischer Hallenmeister als auch der ASV Neumarkt als Vizemeister haben sich für die Süddeutsche U17-Junioren-Futsalmeisterschaft am 5. März in Nördlingen qualifiziert.

„Das ist ein riesengroßer Erfolg für uns. Ich würde ja jetzt sagen, dass das heute der krönende Abschluss einer tollen Hallensaison war. Aber jetzt geht es ja noch bei der Süddeutschen Meisterschaft für uns weiter. Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft sind und eine Chance haben. Natürlich waren wir kein Favorit, aber wir wollten schon etwas reißen. Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie heute so tollen Futsal gespielt und die Chance am Schopf gepackt haben“, freute sich Fürstenfeldbrucks Trainer Thomas Hartl über den Premierentitel des Klubs.

Die Zuschauer bekamen in Stadtbergen einen kompletten Tag bayerische Top-Nachwuchstalente und spektakuläre Spiele zu sehen. Beeindruckend war die Leistung der sogenannten „Kleinen“ gegen die drei qualifizierten Junioren-Bundesligisten, für die allesamt bereits nach der Vorrunde Schluss war. Der TSV 1860 München landete auf Rang fünf, der FC Augsburg auf Rang sieben und die SpVgg Unterhaching sogar nur auf dem elften Platz.

„Das war heute eine tolle Veranstaltung. Das Niveau war sehr ausgeglichen. Das hat man ja schon an den knappen Ergebnissen in der Vorrunde gesehen. Gleichzeitig war es sehr fair und auch die Schiedsrichter haben einen guten Job gemacht. Das war heute wieder einmal tolle Werbung für den Jugend-Futsal in Bayern. Und in der Halle ist der Futsal endgültig angekommen. Mein herzlicher Glückwunsch geht natürlich an den SC Fürstenfeldbruck“, erklärte Verbands-Jugendleiter Karl-Heinz Wilhelm.

Endstand der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U17-Junioren 2017:

1. SC Fürstenfeldbruck

2. ASV Neumarkt

3. SpVgg Bayern Hof

4. FC Stern München

5. TSV 1860 München

6. SpVgg Ansbach

7. FC Augsburg

8. FC 07 Memmingen

9. SpVgg GW Deggendorf

10. FT Schweinfurt

11. SpVgg Unterhaching

12. SpVgg SV Weiden

(bfv)