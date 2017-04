Der SV Cosmos Aystetten muß nach der 1:2 Heimniederlage im Spitzenspiel gegen den SC Bubesheim seine Meisterfeier verschieben.

Alles war angerichtet für die Cosmonauten, denen 1 Punkt im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Bubesheim für die vorzeitige Meisterschaft gereicht hätte.

Markus Gärtner brachte den designerten Meister der Bezirksliga Nord nach 13 Minuten dann auch mit 1:0 in Führung.

Cosmos drängte weiter nach vorne und wollte früh eine Vorentscheidung herbeiführen, vertändelte bei seinen Bemühungen nach vorne aber zu oft leichtsinning den Ball und gab den Gästen damit die Möglichkeit zu schnellen Kontern. Diese Konter nutzte der SC Bubesheim in der 30. Minute zum 1:1 Ausgleich und in der 50. Minute zweimal in Person von Esse Akpaloo zum 1:2 Sieg der Gäste.

Der SV Cosmos Aystetten drängte nun auf den 2:2 Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an der Bubesheimer Abwehr , die selbst in der 93.Minute einen von Markus Gärtner getretenen Freistoß von der Linie kratzte.

Somit haben die Cosmonauten nun am nächsten Sonntag den 30.04.2017 um 15:00 Uhr beim TSV Wemding die Chance, die Meisterschaft klar zu machen.