Die A Junioren des FC Augsburg sind das Überraschungsteam in der Bundesliga Süd/Südwest.

Der Aufsteiger steht nach 7 Spieltagen mit 16 Punkten auf Platz 2. Der Tabellenführer aus Kaiserslautern hat ebenfalls 16 Punkte.

Die Augsburger hatten im Heimspiel gegen Mainz 05 in Halbzeit 1, drei hochkarätige Torschancen, brachten den Ball aber nicht im Tor der Gäste unter. Die Gäste aus Mainz versteckten sich nicht und hatten ebenfall s 2 mal die Führung auf dem Fuß,versäumten es aber ebenfalls in Führung zu gehen, womit es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Mainz kam zunächst wacher und ballsicherer aus der Kabine als der FCA. Doch nach 15 Minuten in der 2.Halbzeit fingen sich die Augsburger, kamen wieder zu Torchancen und vor allem in die Zweikämpfe.

In der 62. Minute war es dann der eingewechselte Tommy Stowasser der mit einem Sonntagsschuß für den 1:0 Sieg des FCA sorgte.

Am Samstag den 15.10.2016 um 11:00 spielt der FCA beim Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern.

Nach dem Spiel sprachen wir noch mit dem FCA-Trainer Alexander Frankenberger sowie dem Torschützen des Tages Thomas Stowasser