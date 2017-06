1860 München kommt zur Regionalliga-Eröffnung nach Memmingen

Der FC Memmingen wird das offizielle Regionalliga-Eröffnungsspiel am 13. Juli gegen den TSV 1860 München bestreiten. Das hat der Bayerische Fußballverband mitgeteilt. „Das ist für uns natürlich ein absoluter Knüller“, freut sich der FCM-Vorsitzende Armin Buchmann über das „Hammerspiel“ zum Auftakt gegen den bisherigen Zweitligisten, der nach dem Abstieg keine Drittliga-Lizenz erhielt und im bayerischen Oberhaus jetzt einen Neuanfang machen will.

Ab sofort beginnt die Organisation für dieses Schlagerspiel, die innerhalb von knapp vier Wochen gestemmt werden muss. Erfahrungen, solche Großereignisse auch in kurzer Zeit auf die Beine zu stellen, haben die Memminger bereits in der Vergangenheit mehrfach gesammelt, sei es das Bayern-Traumspiel oder das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Augsburg und dem ASV Monaco.

Was schon feststeht: Das Regionalliga-Eröffnungsspiel wird am Donnerstag, 13. Juli, als einzige Begegnung stattfinden (die Anstoßzeit wird noch bekanntgegeben). Die Arena hat ein Gesamt-Fassungsvermögen für 5.000 Zuschauer, die Tribüne verfügt über 990 Sitzplätze und der Gästeblock bietet 1.100 Fans Platz.

Der Fußballknüller wird sicher die Massen anlocken und vermutlich für eine ausverkaufte Arena sorgen. Buchmann bittet um Verständnis, dass zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine Auskunft zum Kartenverkauf gemacht werden können. In Kürze soll es aber genaue Informationen geben. Anfragen machen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, Reservierungen sind auch nicht möglich, heißt es ausdrücklich von Vereinsseite.

„Wir werden schnellstmöglich den Kartendruck organisieren, können aber erst starten, wenn der Dauerkartenverkauf abgeschlossen ist“, verweist Buchmann darauf, dass der FC Memmingen in der kommenden Woche zunächst wie geplant seine Saisontickets anbieten wird (alle Informationen dazu unter www.fc-memmingen.de). Das Eröffnungsspiel könnte den Dauerkartenverkauf durchaus beflügeln. In der vergangenen Saison wurden zusammen mit dem Sponsorenplätzen rund 500 Saisonkarten abgesetzt, die meisten davon waren Sitzplätze.

Für die Einzelkarten gegen 1860 München soll es ein Vorkaufsrecht für Vereinsmitglieder und FCM-Sponoren geben. Das übrige Kontingent wird anschließend in den freien Verkauf gehen Über die Termine und Vorverkaufsstellen soll möglichst zeitnah informiert werden. Über die Abwicklung der Karten für den Gästeblock für die Sechziger-Fans wird sich der FCM mit dem TSV 1860 München und dem Bayerischen Fußballverband abstimmen und sofort informieren, wenn das genaue Procedere feststeht. (ass)

