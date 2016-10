1100 Zuschauer im Ernst Lehner Stadion bekamen Landesliga Fußball der besseren Sorte zu sehen. Auch wenn die Tore in diesem Spitzenspiel zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und Türkspor Augsburg ausblieben, für Spannung war bis zum Schlußpfiff gesorgt.

Die Schwaben hatten in Halbzeit 1 die besseren Torschancen auf ihrer Seite, versäumten es aber daraus Kapital zu schlagen. Türkspors Toptorjäger Jerome Faye tat sich auf der anderen Seite gegen die beste Abwehr der Liga sichtlich schwer zum Torabschluß zu kommen.

In Halbzeit 2 zeigten die Gäste dann aber ihre Offensivklasse und kamen jetzt immer öfter zu klaren Torchancen. Schwabens Torhüter Tobias Antoni erwischte aber einen Sahnetag und verhinderte mit mehreren Paraden den Rückstand des Tabellenführers. In der 93. Minute vergab Türksporspieler Tobias Heikenwälder noch die Chance auf den Siegtreffer der Gäste. Sein Schuß ging jedoch Haarscharf am Gehäuse der Schwaben vorbei. Damit blieb es beim insgesamt gerechten 0:0 Unentschieden im Spitzenspiel der Landesliga Südwest, dass den hohen Erwartungen im Vorfeld jederzeit gerecht wurde.

Nach dem Spiel sprachen wir mit Schwaben-Trainer Sören Dreßler und Torhüter Tobias Antoni sowie Tobias Heikenwälder (Türkspor Augsburg).